Manchester United siegt bei Sanchez-Debüt

Yeovil (SID) - Manchester United hat sich beim Debüt von Neuzugang Alexis Sanchez lange Zeit äußerst schwer getan und mit viel Mühe die fünfte Runde im englischen Fußball-Pokal erreicht. In der vierten Runde des FA-Cups feierte das Starensemble von Teammanager Jose Mourinho einen am Ende standesgemäßen 4:0 (1:0)-Sieg beim Viertligisten Yeovil Town, der dem Rekordmeister alles abverlangte.

Alexis Sanchez feiert sein Debüt für Manchester United © SID

Marcus Rashford (41.), Ander Herrera (62.), der auf Vorarbeit des chilenischen Superstars Sanchez zur Stelle war, Jesse Lingard (89.) und Romelu Lukaku (90.+3) sorgten am Ende für den Sieg des Favoriten. Der erst zu Wochenbeginn vom FC Arsenal zu den Red Devils gewechselte Sanchez, der in der 72. Minute das Feld verließ, wusste bei den Gästen noch am besten zu gefallen.