Manchester gründet Frauenteam

Manchester (SID) - Der englische Rekordmeister Manchester United wird zukünftig auch im Frauenfußball mitmischen. Der Klub kündigte an, ab der kommenden Saison eine Mannschaft in der 2. Liga an den Start zu bringen. Manchester musste in der Vergangenheit Kritik einstecken, weil sich der Verein nicht im Frauenbereich engagiert hatte. Die anderen Männer-Topklubs (FC Chelsea, FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City) stellen bereits Frauenteams.