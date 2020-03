Mancini rechnet mit Fortsetzung der Serie A im Mai

Köln (SID) - Italiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini glaubt, dass die derzeit unterbrochene Serie-A-Meisterschaft auf dem Apennin im Mai fortgesetzt werden könnte. "Nach all dem, was geschehen ist, werden die Spieler noch mehr Enthusiasmus haben", sagte der Ex-Nationalspieler in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Roberto Mancini verurteilt Rassismus © SID

Rekordmeister Juventus Turin sei "weiterhin der Favorit, doch der Kampf ist offen. Lazio und Inter Mailand sind noch im Rennen. Da die Situation so außerordentlich ist, sind Prognosen unmöglich. Wenn die Meisterschaft wieder aufgenommen wird, bedeutet es, dass wir wieder zu einem normalen Leben gefunden haben", betonte Mancini.

Auf die Verschiebung der EURO um ein Jahr auf 2021 reagiert der Fußballlehrer gelassen. "Wir haben alle wegen dieser Verschiebung verloren. Doch wir haben die Möglichkeit, einen wichtigen Spieler wie den verletzten Stürmer Nicolo Zaniolo einzusetzen", sagte der 55-Jährige.

Den viermaligen Weltmeister Deutschland zählt Mancini zum Favoritenkreis. "Ich rechne im kommenden Jahr mit einer EM auf höchstem Niveau und von größter Qualität. Deutschland, die Niederlanden und Spanien werden bis nächstes Jahr ihren Kader erneuert haben. Wir werden versuchen, dieses großartige Turnier zu gewinnen", äußerte Mancini.