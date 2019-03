Mannheim vergibt ersten Matchball - München auf Halbfinalkurs

Köln (SID) - Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre erste Chance zum Einzug ins Halbfinale vergeben. Der Hauptrundensieger verlor am Freitagabend 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) nach Verlängerung bei den Nürnberg Ice Tigers und führt in der Viertelfinalserie nach seiner ersten Niederlage in den Play-offs nur noch 3:1.

Don Jacksons Team kommt nicht über 0:0 hinaus © SID

Dicht vor dem Sprung unter die letzten Vier steht Red Bull München. Der Titelverteidiger führt nach einem ungefährdeten 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) bei Vizemeister Eisbären Berlin 3:1 und kann am Sonntag zu Hause alles klar machen.

Auch der frühere Meister ERC Ingolstadt hat drei Matchbälle. Nach dem 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung gegen die Kölner Haie steht es 3:1. Alles offen ist wieder zwischen der Düsseldorfer EG und den Augsburger Panthern. Die DEG kassierte in eigener Halle ein 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) und damit das 2:2.

Andrew Desjardins rettete Mannheim in die Verlängerung (60.), mit dem entscheidenden vierten Sieg wurde es aber nichts. Patrick Reimer (66.) hielt Nürnberg mit dem Siegtor im Halbfinalrennen. "Zumindest am Ende war es dann auch verdient. Jetzt haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, und am Sonntag geht es dann weiter", sagte Reimer bei MagentaSport.

In Berlin kam keine Spannung auf. Justin Shugg sorgte nach 28 Sekunden für das 1:0 der Münchner, Daryl Boyle (18.), Frank Mauer (34.), Derek Joslin (40.) und Yasin Ehliz (50.) bauten den Vorsprung aus. Den Berlinern gelang nur noch Ergebniskosmetik.

Köln glich in Ingolstadt spät durch Alexander Oblinger zum 2:2 aus (55.), in der Overtime sorgte dann Brandon Mashinter nach 3:26 Minuten für die Entscheidung. Düsseldorf geriet durch einen Doppelschlag der Augsburger mit 0:2 in Rückstand. Patrick McNeill (22.) und David Stieler (23.) trafen, Ryan McKiernan gelang lediglich der Anschlusstreffer (36.).