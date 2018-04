Mantle-Sammelkarte für 2,88 Millionen Dollar versteigert

New York (SID) - Eine Sammelkarte von Baseball-Legende Micky Mantle ist in den USA bei einer Auktion für 2,88 Millionen Dollar (2,3 Millionen Euro) versteigert worden. Die Kaufsumme für das Erinnerungsstück aus der Rookie-Saison des siebenmaligen World-Series-Gewinners liegt knapp unter dem Rekord. 2016 hatte eine Karte von Honus Wagner aus dem Jahr 1909 für 3,12 Millionen Dollar (2,52 Millionen Euro) den Besitzer gewechselt.

Eine Sammelkarte wurde für 2,88 Mio. Dollar versteigert © SID

Die Mantle-Karte wurde vom früheren Football-Profi Evan Mathis verkauft, in der US-Profiliga NFL 2016 Super-Bowl-Gewinner mit den Denver Broncos. Mantle hat von 1951 bis 1968 in der Major League Baseball (MLB) für Rekordmeister New York Yankees gespielt. Der 1995 verstorbene Center Fielder war 20-maliger Allstar.