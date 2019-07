Maradona erfolgreich am Knie operiert

Buenos Aires (SID) - Der frühere argentinische Fußball-Weltstar Diego Maradona (58) ist in einem Krankenhaus in Buenos Aires erfolgreich am rechten Knie operiert worden. "Alles lief perfekt", schrieb sein Anwalt Matias Morla am Mittwoch auf Twitter. Der ehemalige argentinische Nationaltrainer hatte seine Tätigkeit auf der Trainerbank des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa im Juni nach neun Monaten wegen gesundheitlicher Probleme aufgegeben.