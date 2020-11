Maradona wird noch am Donnerstag beerdigt

Buenos Aires (SID) - Argentiniens Fußball-Ikone Diego Maradona wird noch am Donnerstag vor den Toren der Hauptstadt Buenos Aires beerdigt. Er findet seine letzte Ruhe auf dem Friedhof Jardin de Paz rund 35 km vom Zentrum entfernt, wo auch seine Eltern zu Grabe getragen wurden. Das bestätigte Maradonas Sprecher Sebastian Sanchi AFP.

Maradona wird am Donnerstag in Buenos Aires beerdigt © SID

Maradona war am Mittwoch keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag an einem Herzinfarkt gestorben. Sein Leichnam wurde im argentinischen Präsidentenpalast aufgebahrt. Die Totenwache für die breite Öffentlichkeit begann am Donnerstag um 6.00 Uhr Ortszeit, nach dem Ende gegen 16.00 Uhr soll der Leichnam zum Friedhof gefahren werden.

Die Regierung hatte zuvor bereits erklärt, Maradona werde ein Staatsbegräbnis erhalten.