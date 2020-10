Marathon-Ass Gabius gibt Traum von Olympia nicht auf

Hamburg (SID) - Marathon-Ass Arne Gabius (39) gibt seinen Traum von der Olympia-Teilnahme in Tokio im nächsten Jahr trotz der verpassten Qualifikation in London nicht auf. "Ich weiß, dass ich es kann - aber nicht unter diesen Bedingungen", sagte Gabius dem SID. Der deutsche Rekordhalter wird weiter auf "Abruf" bereitstehen und hofft, trotz der Coronavirus-Pandemie noch eine Chance zu bekommen: "Ich werde alles versuchen".

Gabius will beim Frankfurt Marathon ein Erfolgserlebnis © SID

Gabius blieb am Sonntag an der Themse bei Regen, Kälte und Wind als 22. in 2:14:25 Stunden deutlich über der angepeilten Olympianorm von 2:11:30. Das Ergebnis sei "ziemlich ernüchternd", sagte Gabius, der 2015 den noch gültigen deutschen Rekord auf 2:08:33 Stunden verbessert hatte: "Ich habe mir etwas anderes gewünscht." Die Spiele in Rio hatte der Mediziner verletzungsbedingt verpasst.

Gabius will nun abwarten, ob in den nächsten Monaten unter Coronabedingungen noch ein Marathon veranstaltet wird, "bei dem ich noch einmal die Olympia-Norm angreifen kann." Ob das etwa für den 6. Dezember in Valencia geplante Rennen aber wirklich stattfindet, wisse im Moment niemand, sagte Gabius. Sein Zeitfenster für die Qualifikation schließt sich "Ende April, Anfang Mai".

Doch auch wenn es mit dem Start in Tokio nicht klappen sollte, "das Leben geht weiter", sagte Gabius, Vize-Europameister über 5000 m von 2012. Der Familienvater hat Anfang September eine halbe Stelle als Assistenzarzt in der Kardiologie eines Stuttgarter Krankenhauses angenommen.