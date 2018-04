Marathon: Gröschel und Amrhein werden deutsche Meister in Düsseldorf

Düsseldorf (SID) - Tom Gröschel (Rostock) und Fabienne Amrhein (Mannheim) haben sich am Sonntag in Düsseldorf die deutschen Meistertitel im Marathon gesichert. Gröschel setzte sich mit einem starken Finish nach 2:15:20 Stunden durch und ließ sich feiern. "Es ist einfach unglaublich. Ich habe so lange Probleme mit Verletzungen gehabt und mich immer wieder herangekämpft. Was jetzt dabei herausgekommen ist, habe ich selbst nicht für möglich gehalten", sagte er bei leichtathletik.de. Amrhein verbesserte ihre persönliche Bestzeit auf 2:32:34 Stunden.

DM: Gröschel und Amrhein gewinnen in Düsseldorf © SID

Schnellster in Düsseldorf war der Kenianer Gilbert Kollum Yegon, der nach 2:13:54 Stunden im Ziel war. Allerdings musste er rund 500 Meter zusätzlich zu den 42,195 Kilometern laufen, weil die Spitzengruppe in der Anfangsphase fehlgeleitet worden war. Bei den Frauen verbesserte die Olympiafünfte Olga Mazuronak aus Weißrussland den Streckenrekord auf 2:25:25 Stunden.