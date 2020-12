Marathon: Jagd auf die Olympia-Norm - Pflieger falsch positiv getestet

Hamburg (SID) - Deutschlands Marathon-Asse wollen am Nikolaus-Tag um Tokio kämpfen, Philipp Pflieger allerdings hat die schlechtest mögliche Vorbereitung hinter sich. Der Hamburger ist vor seiner Reise zum Marathon in Valencia (Sonntag, 8.30 Uhr/Livestream auf leichtathletik.de) positiv auf das Coronavirus getestet worden - fälschlicherweise, wie sich laut Pflieger am Freitag herausstellte.

Philipp Pfliegers positiver Coronatest war fehlerhaft © SID

In den vergangenen 30 Stunden sei sein "schlimmster Albtraum" Realität geworden, erklärte der 33-Jährige bei Twitter. Nachdem ihm das falsch positive Testergebnis von den Gesundheitsbehörden bestätigt worden sei, wolle er am Samstag noch nach Spanien reisen, auch wenn dies "die schlechteste Vorbereitung für so ein wichtiges Rennen" sei.

Insgesamt wollen sieben deutsche Läufer um Pflieger und Richard Ringer (Rehlingen) an den Start. Fünf Athleten haben die geforderte Norm für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr noch nicht unterboten.

Pflieger, der schon 2016 in Rio dabei war, peilte im Vorfeld wie Debütant Ringer, EM-Dritter von 2016 über 5000 m, eine Zeit unter den angesetzten 2:11:30 Stunden an.

Außerdem sind in Valencia, wo wegen der Corona-Pandemie keine Hobbyläufer zugelassen sind, bei den Männern noch Amanal Petros (Wattenscheid) und Tom Gröschel (Rostock) am Start. Petros hat mit seiner Bestzeit von 2:10:29 Stunden die Norm bereits geknackt.

Bei den Frauen hoffen die Zwillinge Deborah und Rabea Schöneborn (beide Berlin) auf eine Zeit unter 2:29:30 Stunden, Anja Scherl (Regensburg) hat mit ihren 2:27:50 Stunden die Olympia-Norm bereits unterboten.