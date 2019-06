"Marathon-Mann" Boll im Viertelfinale der Hongkong Open

Hongkong (SID) - "Marathon-Mann" Timo Boll (Düsseldorf) hat bei den Hongkong Open der Tischtennis-Profis nach einem weiteren Kraftakt als einziger Deutscher das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistensechste musste für seinen 4:3-Erfolg in der Runde der besten 16 gegen Japans früheren Mixed-Weltmeister Maharu Yoshimura wie schon bei seinem Auftaktsieg am Vortag gegen seinen früheren Klubkollegen Kamal Sharath Achanta (Indien) über die volle Distanz gehen. Nächster Gegner des Rekordeuropameisters ist am Samstag der Chinese Zhou Yu.

Gewann 4:0 gegen Lubomir Pistej: Timo Boll © SID

Im Gegensatz zu Boll verpasste Benedikt Duda (Bergneustadt) durch ein 1:3 gegen den chinesischen Weltranglistensiebten Liang Jingkun das Viertelfinale. Bei den Damen war für die frühere EM-Zweite Shan Xiaona (Berlin) ebenfalls im Achtelfinale nach einem 2:4 gegen die Weltranglistenzwölfte Feng Tianwei (Singapur) Endstation.

Boll bewies bei seinem Siebensatzerfolg gegen Yoshimura Kampfgeist. Der 38-Jährige drehte die Begegnung nach einem 1:3-Satzrückstand mit einer konzentrierten Leistung noch zu seinen Gunsten.