Marathon-Sieg gegen Karlovic: Struff verdient sich Duell mit Federer

Wimbledon (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) hat sich mit einem weiteren Marathon-Sieg in Wimbledon ein Duell mit Superstar Roger Federer verdient. Der Warsteiner gewann am Mittwoch einen Krimi über 3:55 Stunden gegen den kroatischen Aufschlaghünen Ivo Karlovic 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:4) 7:6 (7:4), 13:11. Bei seiner 20. Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier steht der 28-Jährige damit erstmals in der dritten Runde.

Jan-Lennard Struff gewinnt sein Match nach 3:55 Stunden © SID

Struff hatte gegen den 39-jährigen Karlovic gut begonnen und erarbeitete sich im ersten Satz gleich fünf Breakbälle. Doch der gewaltige Aufschläger Karlovic, der im gesamten Spiel letztlich 61 Asse schlug, bewies Nervenstärke. Anschließend entwickelte sich ein großer Kampf, bei dem Karlovic im zweiten Satz zunächst das erste Break des Tages glückte, Struff aber mit dem zweiten letztlich das bessere Ende für sich hatte.

Der Lohn für Struff, der sich bereits zum Auftakt am Montag in einem Fünfsatzmatch gegen den Argentinier Leonardo Mayer weiter gekämpft hatte, ist nun das insgesamt dritte Duell mit Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer. Zuletzt hatte er dem Schweizer bei den Australian Open im Januar gegenübergestanden und dabei ebenso klar verloren wie bei der ersten Begegnung beim Rasen-Turnier in Halle/Westfalen zwei Jahre zuvor.

Struff ist der erste Deutsche in Runde drei. Am Abend bestreitet außerdem noch Philipp Kohlschreiber (Augsburg) sein zweites Match, Topspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) ist erst am Donnerstag im Einsatz, die fünf weiteren Deutschen Starter waren jeweils an ihrer Erstrundenaufgabe gescheitert.