Marathonläufer Petros knackt Olympia-Norm - Kigen läuft Europarekord

Köln (SID) - Amanal Petros hat als erster deutscher Marathonläufer die Norm für die Olympischen Spiele 2020 geknackt. Der 24 Jahre alte Wattenscheider lief in Valencia bei seinem Debüt über die klassischen 42,195 km 2:10:28 Stunden und blieb damit 1:02 Minuten unter der geforderten Zeit für den Saisonhöhepunkt im kommenden Jahr. Petros setzte sich zudem auf Platz neun der "ewigen" deutschen Bestenliste.

Amanal Petros knackt als erster Deutscher Olympia-Norm © SID

Bei den Frauen hatten bereits Melat Kejeta (Kassel/2:23:57) und Katharina Steinruck (Frankfurt/2:27:26) die Norm für die Spiele von Tokio erreicht, deren Marathon-Wettbewerbe im nordjapanischen Sapporo ausgetragen werden.

In Valencia hagelte es zum späten Saisonzeitpunkt am Sonntag noch einmal Topzeiten. Bei den Männern gewann der Äthiopier Kinde Alayew in 2:03:51 Stunden vor dem für die Türkei laufenden Kaan Kigen Özbilen, der in 2:04:16 den Europarekord von Mo Farah (Großbritannien/2:05:11) deutlich unterbot. Bei den Frauen siegte die Äthiopierin Roza Dereje (2:18:30), vier Läuferinnen blieben unter 2:19 Stunden.