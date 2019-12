Marathonläuferin Calvin vier Jahre gesperrt: "Werde Protest einlegen"

Paris (SID) - Die französische Marathonläuferin Clemence Calvin ist wegen eines Dopingvergehens für vier Jahre gesperrt worden. Das sagte die 29-Jährige der Nachrichtenagentur AFP und beteuerte ihre Unschuld. Ihr Ehemann und Trainer Samir Dahmani habe die gleiche Strafe erhalten.

Doping-Sperre: Clemence Calvin beteuert ihre Unschuld © SID

Calvin, 2018 in Berlin EM-Zweite, war im April von der französischen Anti-Doping-Agentur AFLD suspendiert worden, nachdem sie sich Ende März in Marokko einer unangekündigten Dopingkontrolle entzogen haben soll. Ein Verwaltungsgericht hob kurz danach die Suspendierung auf, Calvin verbesserte daraufhin beim Paris-Marathon in 2:23:41 Stunden den französischen Rekord.

Die Sperre will sie nicht akzeptieren. "Ich werde beim Staatsrat Protest einlegen, ich vertraue der unabhängigen Justiz", sagte Calvin. Die AFLD sei "weder objektiv noch unparteiisch". Calvin hatte im Frühjahr berichtet, dass sie von den Kontrolleuren regelrecht "angegriffen" worden sei, diese hätten sich zudem als Polizeibeamte ausgegeben. Die AFLD widersprach dieser Darstellung.