Marca: Ronaldo hat Juve "Ja-Wort gegeben"

Lissabon (SID) - Laut der spanischen Sportzeitung Marca ist der Wechsel des fünfmaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin so gut wie perfekt. "Er hat beschlossen, den weißen Klub zu verlassen", schrieb das Hausblatt von Real Madrid: Ronaldo habe mit Juve-Präsident Andrea Agnelli 28-mal telefoniert und ihm "bereits das Ja-Wort gegeben". Nur die Unterschrift fehle noch.

Cristiano Ronaldo angeblich vor Wechsel zu Juventus © SID

Im Zuge des Deals soll unter anderem Gonzalo Higuain, argentinischer Stürmer des italienischen Rekordmeisters, für 50 Millionen Euro zum FC Chelsea wechseln.

Ronaldos Berater Jorge Mendes lässt einen Wechsel Ronaldos noch offen, sprach in einem Interview mit der portugiesischen Zeitung Record aber schon über den Transfer. "Wenn das passiert, wäre es nur der Start in eine neue Etappe seiner Karriere, um in seiner brillanten Karriere eine neue Herausforderung anzunehmen", sagte Mendes. Sollte sein Klient Real Madrid verlassen, ergänzte der Portugiese, wäre Ronaldo dem Klub sowie allen Mitarbeitern und Fans "auf ewig dankbar".

Laut Marca hat Real die für Ronaldo festgeschriebene Ablösesumme von einer Milliarde Euro auf 100 Millionen abgesenkt. Das Gesamtvolumen des im Raum stehenden Vierjahresvertrages des 33-Jährigen beim italienischen Serienmeister soll bei 350 Millionen Euro liegen.