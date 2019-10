Maria erreicht Achtelfinale in Luxemburg

Köln (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat auf der WTA-Tour zum zweiten Mal in Folge ihre Auftakthürde gemeistert. Beim Hartplatzturnier in Luxemburg setzte sich die 32-Jährige gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers mit 6:3, 1:6, 6:4 durch. Im Achtelfinale trifft Maria entweder auf das US-Wunderkind Cori Gauff, das am Sonntag in Linz im Alter von 15 Jahren ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gewann, oder Anna Blinkowa (Russland/Nr. 8).

Tatjana Maria besiegt Rogers in drei Sätzen © SID

Die Düsseldorferin Antonia Lottner zog durch einen glatten Zweisatz-Sieg in der letzten Qualifikationsrunde gegen die Tschechin Renata Voracova ins Hauptfeld ein. Dort kommt es am Dienstag zum deutschen Duell mit Tamara Korpatsch (Hamburg).