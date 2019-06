Maria erreicht Viertelfinale in Nottingham

Nottingham (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Nottingham das Viertelfinale erreicht. Die 31-Jährige gewann am Donnerstag gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera mit 5:7, 7:6 (7:5), 6:3. Nach 2:38 Stunden verwandelte die an Position neun gesetzte Maria gegen die Weltranglisten-97. ihren ersten Matchball, in der Runde der letzten Acht bekommt sie es nun mit der Australierin Ajla Tomljanovic (Nr. 6) zu tun.

WTA-Turnier: Tatjana Maria erreicht Viertelfinale © SID

Maria ist die einzige deutsche Starterin bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Rasenturnier.