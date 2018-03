Maria scheitert auch in Indian Wells in der ersten Runde

Indian Wells (SID) - Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat ihren Negativtrend auch beim WTA-Turnier in Indian Wells fortgesetzt. Die Nummer 56 der Tennis-Weltrangliste unterlag in der ersten Runde der Kroatin Petra Martic mit 3:6, 1:6 und scheiterte damit erneut an ihrer Auftakthürde.

Tatjana Maria scheitert erneut in der ersten Runde © SID

In diesem Jahr hat Maria bislang nur einen einzigen Sieg auf dem Konto: Beim Fed-Cup-Erfolg der Deutschen im Erstrundenmatch in Weißrussland holte sie das zwischenzeitliche 2:1. Auf der WTA-Tour kassierte die 30-Jährige bereits die achte Erstrunden-Niederlage in Folge.