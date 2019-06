Maria zieht ins Achtelfinale von Nottingham ein

Nottingham (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Nottingham das Achtelfinale erreicht. Die 31-Jährige setzte sich zum Auftakt des mit 250.000 Dollar dotierten Rasenturniers gegen die Rumänin Monica Niculescu nach 2:07 Stunden mit 6:1, 3:6, 7:6 (7:3) durch. Maria, die an Position neun gesetzt ist, trifft in der nächsten Runde auf die Weltranglisten-97. Bernarda Pera aus den USA.

Tatjana Maria (Foto) trifft im Achtelfinale auf Pera © SID

Maria ist die einzige deutsche Starterin in Nottingham. Ihr Erstrundenmatch gegen Niculescu war am Dienstag wie alle weiteren Matches des Tages wegen Regens auf Mittwoch verlegt worden.