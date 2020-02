Mario Andretti wird 80: Weltmeister, Indy-Sieger, Rennsport-Patriarch

Köln (SID) - Vielseitiger auf vier Rädern war kaum einer: Mario Andretti gewann 1978 die Formel-1-Weltmeisterschaft, dazu siegte er beim Indy 500 und in Daytona. Die Erfolge von "Super Mario" erstreckten sich über fünf Jahrzehnte. Am Freitag wird das Oberhaupt des Andretti-Clans 80 Jahre alt.

Motorsport-Allrounder Mario Andretti wird 80 © SID

"Ich hätte einen solchen Traum gar nicht träumen können. Ich fühle, dass ich alles erreicht habe. Das ist ein Segen für mich, jeden Tag. Ich bedaure nichts", sagte Andretti, der in den späten 1950er-Jahren aus Italien in die USA auswanderte, dem Fachmagazin speedweek.com.

1968 stieg Andretti in die Formel 1 ein, von 128 Rennen für Lotus, March, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo und Williams gewann er zwölf. 1978 in Zandvoort feierte er als bislang letzter US-Amerikaner einen Rennsieg in der Motorsport-Königsklasse - gekrönt vom Gewinn der Weltmeisterschaft.

Besonders eng ist der Name Andretti mit der IndyCar-Serie verknüpft. Viermal sicherte sich Mario Andretti die Meisterschaft, gewann aber nur einmal den Klassiker in Indianapolis (1969). Aufgrund einer Vielzahl von Zwischenfällen und Beinahe-Erfolgen nicht nur durch ihn selbst, sondern auch durch seinen Sohn Michael, seinen Enkel Marco und seinen Neffen John hat sich in den USA der Begriff "Andretti-Fluch" etabliert.

Sohn Michael leitet seit 2002 das IndyCar-Team Andretti Autosport. Mario Andretti selbst hat im Rennsport kein operatives Amt mehr inne, zur Ruhe gesetzt hat er sich aber längst nicht: "Ich wache jeden Tag auf und habe einen Terminplan. Ich arbeite noch für einige Firmen, habe zahlreiche Engagements und führe ein Weingut in Kalifornien."