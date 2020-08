Marketingwert von Davies "unbezahlbar" für Bayern

Köln (SID) - Shootingstar Alphonso Davies hat sich beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zu einem wichtigen Marketinginstrument entwickelt. "Neben seinem rein theoretischen Wert am Transfermarkt hat Alphonso für uns einen riesigen Wert als Markenbotschafter", sagte Jörg Wacker, Bayern-Vorstand für Internationalisierung und Strategie, im Interview mit Sport1.

Shootingstar Davies für die Bayern immer wertvoller © SID

Der 19 Jahre alte Linksverteidiger Davies habe eine ungeheure Beliebtheit in Nordamerika, insbesondere in seiner Heimat Kanada. "Zudem kommt er durch sein Alter, seine sympathische, offene Art und durch seine Auftritte auf seinen Social-Media-Plattformen bei der sehr jungen Zielgruppe ungeheuer gut an. Meines Erachtens ist er unbezahlbar", betonte Wacker.

Besonders rasant war der Anstieg an Trikotverkäufen. In seinem ersten Jahr bei den Münchnern lag er bei den verkauften Trikots noch auf Platz 18. Nach den jüngsten überzeugenden Auftritten liegt Davies in dieser Kategorie unter den Top 3. "Er hat sich zu einem absoluten Publikumsliebling entwickelt - unsere Fans lieben ihn", schwärmte Wacker.