Marokkaner Bounasser gewinnt Wien-Marathon - Weltrekordler Kimetto früh raus

Wien (SID) - Der Marokkaner Salaheddine Bounasser hat überraschend den Marathon in Wien gewonnen und dabei vom Ausscheiden des Weltrekordlers Dennis Kimetto profitiert. Bounasser setzte sich am Sonntag in einer Hitzeschlacht in der österreichischen Hauptstadt in 2:09:29 Stunden vor den Kenianern Ishmael Bushendich (2:11:03) und Samwel Maswai (2:11:08) durch.

Kimetto (l.) musste das Rennen frühzeitig aufgeben © SID

Bei Temperaturen von bis zu 25 Grad war der große Favorit Kimetto früh gescheitert. Der Kenianer, der 2014 in Berlin in 2:02:57 Stunden den Weltrekord aufgestellt hatte, musste schon nach 1:09 Stunden abreißen lassen, kurz darauf gab er das Rennen auf.

Bei den Frauen wiederholte Nancy Kiprop ihren Vorjahressieg. Die Kenianerin gewann in persönlicher Bestzeit von 2:24:18 Stunden und verpasste den Streckenrekord um 31 Sekunden. Zweite wurde die Äthiopierin Melesech Tsegaye (2:29:51) vor der Kenianerin Celestine Chepchirchir (2:30:39).