Marozsan fällt für WM-Spiel gegen Spanien aus

Valenciennes (SID) - Die deutschen Fußballerinnen müssen im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Spanien am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) ohne Spielmacherin Dzsenifer Marozsan auskommen. "Dzsenifer wird gegen Spanien definitiv nicht spielen", sagte Co-Trainerin Britta Carlson am Tag vor der Partie in Valenciennes im ARD-Morgenmagazin.

Verletzte sich im Spiel gegen China: Dzsenifer Marozsan © SID

Die 27-Jährige von Champions-League-Sieger Olympique Lyon hatte im Auftaktspiel gegen China (1:0) am vergangenen Samstag einen Schlag auf den linken Fuß erlitten und aufgrund der Prellung am Montag nur individuell trainieren können.