Marozsan und Däbritz im Rennen für die Frauen-Weltauswahl

Köln (SID) - Die deutschen Mittelfeldspielerinnen Dzsenifer Marozsan und Sara Däbritz gehören zu den 55 Kandidatinnen für die Frauen-Weltauswahl des Jahres 2019. Das teilte der Weltverband FIFA am Mittwoch mit. Erstmals wird die beste Elf der Welt gemeinsam von FIFA und der internationalen Spielergewerkschaft FIFPro gekürt.

Dzsenifer Marozsan gehört zur Frauen-Weltauswahl © SID

Abgestimmt haben Tausende Fußball-Profis aus aller Welt. Mit 14 Kandidatinnen ist der Weltmeister USA am häufigsten in der Liste vertreten. Bekannt gegeben wird die Weltauswahl im Rahmen der FIFA-Gala "The Best" am 23. September in Mailand.