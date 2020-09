Marquez-Comeback in "einem Monat, zwei Wochen oder zwei Monaten"

Köln (SID) - MotoGP-Weltmeister Marc Marquez kann nach zwei Operationen wegen eines Oberarmbruchs und einer langen Zwangspause noch immer keine genaueren Prognosen über seine Rückkehr abgeben. "Ich weiß nicht, ob ich in einem Monat, zwei Wochen oder zwei Monaten wieder auf dem Motorrad sitzen werde", sagte der spanische Honda-Pilot: "Mein Körper wird die Antwort geben."

Wann genau er zurückkehren kann, ist noch unklar © SID

Marquez (27) hatte sich bei einem Sturz beim Saisonauftakt in Jerez/Spanien den rechten Oberarm gebrochen. Nach einer OP scheiterte wenige Tage darauf ein früher Comebackversuch, der achtmalige Champion musste später erneut unters Messer. Seitdem erholt sich Marquez zu Hause, der Seriensieger hat bereits sechs Rennen verpasst.

"Ich weiß, dass ich der Rückkehr auf das Motorrad näher komme, das ist das Wichtigste", sagte Marquez. Am Wochenende findet der Grand Prix in Barcelona statt, "eine Stunde entfernt von zu Hause", so Marquez: "Das wird komisch. Aber die ganze Situation ist komisch." Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird Marquez erneut von Stefan Bradl (Zahling) ersetzt.