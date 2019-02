Marseille: Bachinger besiegt Verdasco und steht im Viertelfinale

Marseille (SID) - Qualifikant Matthias Bachinger (31/München) hat beim ATP-Turnier in Marseille das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-143. setzte sich am Donnerstag überraschend gegen Routinier Fernando Verdasco aus Spanien (35/ATP-Nr. 26) mit 6:4, 6:3 durch. Beim Hallenturnier in der südfranzösischen Hafenstadt trifft Bachinger in der Runde der letzten Acht auf den an Position zwei gesetzten Kroaten Borna Coric oder Ugo Humbert aus Frankreich.

Matthias Bachinger gelingt Überraschungssieg © SID

Für Bachinger ist es der erste Viertelfinal-Einzug seit seiner Finalniederlage gegen Gilles Simon (Frankreich) im September 2018 in Metz. Für Bachinger war der Erstrundenerfolg in Marseille gegen Steve Darcis (Belgien) sein erster Sieg auf der ATP-Tour im Jahr 2019. Der Weltranglisten-60. Peter Gojowczyk (München) war bereits am Mittwoch im Achtelfinale an Simon gescheitert.