Marterer als fünfter und letzter Deutscher in der zweiten Runde

Melbourne (SID) - Maximilian Marterer (23) ist als fünfter und letzter deutscher Tennisprofi in die zweite Runde der Australian Open eingezogen. Der Weltranglisten-71. aus Nürnberg gewann gegen den französischen Qualifikanten Gleb Sakharov 6:3, 6:1, 6:3. In der zweiten Runde wartet auf Marterer, der im vergangenen Jahr in Melbourne sogar zwei Matches gewonnen hatte, Sakharovs an Position 28 gesetzter Landsmann Lucas Pouille.

Maximilian Marterer zieht in die zweite Runde ein © SID

Vor Marterer hatten Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4), Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 32), Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2) und Laura Siegemund (Metzingen) ihr Auftaktmatch gewonnen. 13 Deutsche hatten sich für das erste Grand-Slam-Turnier der Saison qualifiziert.