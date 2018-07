Marterer erreicht Achtelfinale in Kitzbühel - Struff ausgeschieden

Kitzbühel (SID) - Maximilian Marterer hat beim Sandplatzturnier im österreichischen Kitzbühel als erster Deutscher das Achtelfinale erreicht. Der 23-Jährige aus Nürnberg gewann am Dienstag zum Auftakt gegen Jürgen Zopp (Estland) 6:4, 3:6, 6:3 und trifft nun auf Michail Kukuschkin (Russland). Gegen Zopp hatte Marterer zuletzt in der dritten Runde der French Open, damals glatt in drei Sätzen, gewonnen.

Maximilian Marterer siegt gegen den Franzosen Monfils © SID

Jan-Lennard Struff (Warstein/Nr. 7) ist nach einem 6:7 (3:7), 1:6 gegen Taro Daniel (Japan) dagegen wie am Vortag der Karlsruher Yannick Hanfmann ausgeschieden. Bei dem mit 561.345 Euro dotierten Turnier ist aus deutscher Sicht außerdem noch Philipp Kohlschreiber (Nr. 2) am Start. Der Augsburger greift in seiner Wahlheimat nach einem Freilos erst am Mittwoch ins Geschehen ein.