Marterer gewinnt Auftaktmatch in Miami - Aus für Friedsam und Siegemund

Miami (SID) - Maximilian Marterer (Nürnberg) hat als zweiter deutscher Tennisprofi beim Turnier in Miami sein Auftaktmatch gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich bei der mit rund 9,3 Millionen Dollar dotierten ATP-Konkurrenz in der ersten Runde gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:4, 3:6, 6:3 durch und meisterte damit wie schon zuletzt in Indian Wells seine erste Hürde.

Tennis: Maximilian Marterer gewinnt sein Auftaktmatch © SID

Marterer, der noch nie in der dritten Runde eines Turniers der Masters-Serie stand, bekommt es nun mit dem früheren Weltranglistendritten Milos Raonic aus Kanada zu tun. Am Mittwoch war bereits Mischa Zverev durch einen Aufgabesieg gegen Nicola Kuhn (Spanien) in die Runde der letzten 64 eingezogen.

Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Laura Siegemund (Metzingen) sind in Miami hingegen in der ersten Runde ausgeschieden. Friedsam unterlag in ihrem Auftaktmatch der Australierin Ajla Tomljanovic nach gutem Beginn 6:4, 3:6, 0:6. Siegemund, für die zuletzt schon in Indian Wells in Runde eins Endstation gewesen war, verlor gegen die Schwedin Rebecca Peterson nach hartem Kampf um 2:37 Stunden 1:6, 7:5, 5:7.

Friedsam (25), die nach zwei Schulteroperationen und 18 Monaten Zwangspause derzeit nicht in der Weltrangliste geführt wird, verlor nach dem 3:3 in Satz zwei die letzten neun Spiele in Serie. Das zuvor einzige Duell mit Tomljanovic hatte Friedsam 2013 in Nanjing/China gewonnen. Für Siegemund (31) war es im dritten Aufeinandertreffen mit Peterson die erste Niederlage.

Bereits am Mittwoch hatte Andrea Petkovic (Darmstadt) beim Millionenturnier in Florida gegen Amanda Anisimova (USA) 4:6, 3:6 verloren.

Das Herren- und Damen-Turnier in Miami findet nach 34 Jahren auf der Halbinsel Key Biscayne in diesem Jahr zum ersten Mal im Hard Rock Stadium, der Spielstätte des Footballteams Miami Dolphins, statt. Es ist das zweite Masters-Turnier im ATP-Kalender und das zweite Premier Mandatory der WTA Tour.