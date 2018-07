Marterer verliert bei Wimbledon-Debüt - auch Gojowczyk ausgeschieden

Wimbledon (SID) - Tennisprofi Maximilian Marterer (Nürnberg) ist bei seinem Wimbledon-Debüt in der ersten Runde ausgeschieden. Der 22-Jährige verlor am Dienstag gegen den an Nummer 27 gesetzten Bosnier Damir Dzumhur in nur 1:34 Stunden 3:6, 2:6, 4:6. Bei den French Open hatte Marterer zuletzt das Achtelfinale erreicht.

Marterer bei Wimbeldon-Debüt ausgeschieden © SID

Ebenfalls ohne Chance war der Münchner Peter Gojowczyk. Der 28-Jährige unterlag dem argentinischen Weltranglistenvierten Juan Martin del Potro mit 3:6, 4:6, 3:6. Für Gojowczyk war es bei seiner zehnten Grand-Slam-Teilnahme die sechste Erstrundenniederlage.

Marterer und Gojowczyk hatten bei dem Rasen-Klassiker im Süden Londons als vierter und fünfter von insgesamt acht deutschen Spielern ins Geschehen eingegriffen. Am Vortag waren Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 25) und Jan-Lennard Struff (Warstein) in die zweite Runde eingezogen, Qualifikant Yannick Maden (Stuttgart) schied dagegen aus.

Marterer, durch seine Erfolge in Paris als Nummer 48 erstmals in seiner Karriere unter den Top 50 der Weltrangliste platziert, stand zum ersten Mal im Hauptfeld von Wimbledon. Im Vorjahr war der Franke in der ersten Runde der Qualifikation gescheitert. Nun hat er bei jedem der vier Major-Turniere des Jahres mindestens ein Match bestritten.