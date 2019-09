Martin träumt noch vom fünften WM-Titel: "Ich kämpfe weiter"

Harrogate (SID) - Ex-Weltmeister Tony Martin hat den Traum von seinem fünften WM-Titel im Einzelzeitfahren noch nicht aufgegeben. "Die Hoffnung ist definitiv da, Ich weiß, dass ich die Power im Flachen noch habe, das habe ich gezeigt", sagte der 34-Jährige nach seinem neunten Platz bei der Straßenrad-WM in der britischen Grafschaft Yorkshire. Er fügte hinzu: "Ich kämpfe weiter. Vielleicht reicht's mal wieder nach ganz vorne."

Martin fuhr im WM-Einzelzeitfahren auf Rang neun © SID

Martin litt beim zweiten Titelgewinn in Folge des Australiers Rohan Dennis noch unter den Nachwirkungen seines schweren Sturzes bei der Spanien-Rundfahrt, andernfalls wäre für den Lausitzer wohl zumindest eine Medaille in Reichweite gewesen. "Ich war bei Weitem nicht bei 100 Prozent, im Normalzustand wäre einiges mehr dringewesen", sagte er. Zu Bronze fehlten am Mittwoch gut 30 Sekunden.

Durch Martins Platzierung darf der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) im nächsten Jahr bei Olympia in Tokio zwei Starter im Einzelzeitfahren stellen, doch die Sommerspiele hat der viermalige Weltmeister (2011 bis 2013, 2016) noch nicht im Kopf. "Ich fliege in den Urlaub und werde bis November nicht mehr auf dem Rad zu sehen sein. Dann wird der Blick auf das Frühjahr 2020 und die Tour de France gestellt. Für Tokio bin ich sicher kein Top-Favorit", betonte Martin.

Ein WM-Start im Straßenrennen am Sonntag über 285 Kilometer stand für den Routinier diesmal nicht zur Diskussion. "Wenn ich mich auf das Mannschaftszeitfahren und das Einzelzeitfahren vorbereite, ist der Fokus für das Straßenrennen weg", sagte Martin - und merkte an: "Nach dem Training im Ein- bis Drei-Stunden-Bereich reicht es einfach nicht mehr für ein Sieben-Stunden-Rennen."