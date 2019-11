Maske kehrt an den Ring zurück

Köln (SID) - Box-Legende Henry Maske kehrt als TV-Experte an den Ring zurück. Der ehemalige Weltmeister wird für den MDR am 16. November den WM-Kampf im Halbschwergewicht zwischen Dominic Bösel und dem Schweden Sven Fornling in Halle/Saale analysieren. Das gab der Sender bekannt.

Box-Legende Henry Maske wird TV-Experte für den MDR © SID

"Ich bin dem Boxen immer verbunden geblieben, zudem boxt Dominic Bösel in meiner Gewichtsklasse. Ich mag Dominic Bösel und seine Art zu boxen. Er ist ein technisch versierter Boxer, der mir aufgrund seiner guten Übersicht im Ring gefällt", sagte der 55-jährige Maske.