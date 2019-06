Massiver Wasserschaden: WM-Gymnastinnen suchen neue Trainingshallen

Fellbach (SID) - Ein massiver Wasserschaden bereitet den deutschen Sportgymnastinnen bei ihren Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften im September in Baku enorme Probleme. Ein Unwetter, in dessen Verlauf 4000 Liter Wasser in die beiden Trainingshallen im Bundesstützpunkt Fellbach-Schmiden strömten, hat die beiden Sportstätten auf noch unbestimmte Zeit unbenutzbar gemacht.

Das Team soll auf andere Hallen aufgeteilt werden © SID

Die Welttitelkämpfe in der Hauptstadt Aserbaidschans sind gleichzeitig auch der einzige Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Die 23 Athletinnen sollen nun vorerst auf andere Sporthallen in der Region verteilt werden.