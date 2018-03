Masson startet Aufholjagd beim Major in Rancho Mirage

Rancho Mirage (SID) - Caroline Masson (Gladbeck) hat sich beim ersten Major der Golfsaison mit einer guten zweiten Runde an die Spitzengruppe herangepirscht. Beim LPGA-Turnier im kalifornischen Rancho Mirage verbesserte sich die 28-Jährige mit einer 68 und 140 Gesamtschlägen vom 56. auf den geteilten 15. Rang. Auf die Spitzenreiterinnen Park Sung Hyun (Südkorea) und Pernilla Lindberg (Schweden) hat die frühere Solheim-Cup-Gewinnerin auf dem Par-72-Kurs allerdings acht Schläge Rückstand.

Caroline Masson nach guter zweiter Runde auf Rang 15 © SID

Auch Sandra Gal (Düsseldorf) verbesserte sich am zweiten Tag der mit 2,8 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung mit einer 71er-Runde um 15 Plätze auf Rang 41. Masson hatte am vergangenen Wochenende in Carlsbad als Zehnte ihre erste Top-10-Platzierung der Saison erzielt.