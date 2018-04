Masson weiter gut im Rennen in Rancho Mirage

Rancho Mirage (SID) - Profigolferin Caroline Masson (Gladbeck) darf beim ersten Major des Jahres weiter auf eine Topplatzierung hoffen. Beim US-Turnier im kalifornischen Rancho Mirage verbesserte sich die 28-Jährige vor der Abschlussrunde auf Platz zwölf. Masson spielt auf dem Par-72-Kurs eine 69 und hat nun insgesamt 209 Schläge auf ihrem Konto. Es führt die Schwedin Pernilla Lindberg mit 202 Schlägen.

Caroline Masson hat eine Topplatzierung im Visier © SID

Auch Sandra Gal (Düsseldorf) verbesserte sich am dritten Tag der mit 2,8 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung mit einer 70er-Runde und 213 Schlägen auf Rang 32. Masson hatte am vergangenen Wochenende in Carlsbad als Zehnte ihre erste Top-10-Platzierung der Saison erzielt.