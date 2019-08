Masters in Cincinnati: Struff nach Sieg gegen Karlovic in Runde zwei

Cincinnati (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat seine Auftakthürde beim ATP-Masters in Cincinnati/Ohio souverän genommen. Der 29-Jährige aus Warstein setzte sich gegen den kroatischen Aufschlagriesen Ivo Karlovic (40) mit 7:5, 7:6 (7:4) durch. In der zweiten Runde trifft Struff auf den griechischen Shootingstar Stefanos Tsitsipas, der 21-Jährige ist an Position fünf gesetzt.

Struff gewann gegen den Serben Laslo Djere © SID

Neben Struff, der zuletzt beim Masters in Montreal in der zweiten Runde gescheitert war, liegen die deutschen Hoffnungen in Cincinnati auf Alexander Zverev (Hamburg). Der Weltranglistensechste profitierte zum Auftakt von einem Freilos und trifft beim mit 6,7 Millionen Euro dotierten Turnier nun auf den Serben Miomir Kecmanovic.

Bei den Frauen scheiterten Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) in ihrem ersten gemeinsamen Doppel seit 2013 bereits in der ersten Runde. Deutschlands beste Einzelspielerinnen mussten sich der Tschechin Lucie Hradecka und Andreja Klepac aus Slowenien mit 5:7, 3:6 geschlagen geben.