Masters in Paris: Struff erreicht zweite Runde

Köln (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) steht beim Masters-Turnier in Paris in der zweiten Runde. Der 29-Jährige, der für das deutsche Team beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid (18. bis 24. November) aufschlagen wird, bezwang den japanischen Qualifikanten Yoshihito Nishioka nach Startschwierigkeiten 4:6, 7:5, 6:2. Nächster Gegner Struffs ist der an Position acht gesetzte Russe Karen Chatschanow.

Neben Struff ruhen die deutschen Hoffnungen bei dem mit rund 5,8 Millionen Euro dotierten Turnier auf Alexander Zverev. Der 22-Jährige, der in Paris noch um ein Ticket für die Titelverteidigung bei den ATP-Finals in London (10. bis 17. November) kämpft, besitzt in der ersten Runde ein Freilos. Seinen Gegner um den Einzug ins Achtelfinale ermitteln Borna Coric (Kroatien) und Fernando Verdasco (Spanien).