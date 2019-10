Masters in Paris: Struff nach Sieg über Titelverteidiger im Achtelfinale

Köln (SID) - Jan-Lennard Struff (Warstein) steht beim Masters-Turnier in Paris nach einem bemerkenswerten Sieg im Achtelfinale. Der 29-Jährige, Nummer 36 der Welt, bezwang den an Nummer acht gesetzten Titelverteidiger Karen Chatschanow aus Russland mit 7:6 (7:5), 3:6, 7:5. Struffs nächsten Gegner ermitteln der Italiener Matteo Berrettini (Nr. 10) und der Franzose Jo-Wilfried Tsonga.

Jan-Lennard Struff steht in Paris im Achtelfinale © SID

Struff, der beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid (18. bis 24. November) für Deutschland spielen wird, verwandelte nach exakt zwei Stunden seinen ersten Matchball. Zuvor waren lange Ballwechsel Mangelware, beide Spieler schlugen 17 Asse, Struff behielt letztlich anders als noch im Juni beim Rasenturnier in Halle/Westfalen die Oberhand gegen dem Russen.

Neben Struff ruhen die deutschen Hoffnungen bei dem mit rund 5,8 Millionen Euro dotierten Turnier auf Alexander Zverev. Der 22-Jährige, der in Paris ebenso wie Berrettini noch um ein Ticket für die Titelverteidigung bei den ATP-Finals in London (10. bis 17. November) kämpft, spielt am Dienstagabend gegen den Spanier Fernando Verdasco.