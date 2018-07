Masur und Molleker raus - German Open ohne deutsche Spieler

Hamburg (SID) - Als letzter deutscher Spieler ist Rudolf Molleker bei den German Open der Tennisprofis am Hamburger Rothenbaum ausgeschieden. Der 17 Jahre alte Berliner verlor gegen den Qualifikanten Jozef Kovalik aus der Slowakei in 52 Minuten mit 4:6, 0:6. Zuvor war Daniel Masur aus Bückeburg mit 2:6, 2:6 am Argentinier Diego Schwartzman gescheitert.