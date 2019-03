Matchwinner des Tages: Goncalo Paciencia (Frankfurt)

Frankfurt/Main (SID) - Eigentlich gab es für Goncalo Paciencia keine Alternative. Vor seiner Einwechslung in der 80. Minute hatte Trainer Adi Hütter schließlich gefordert, "dass er ein Tor schießen soll". Und vom Teamkollegen Sebastien Haller wurde der Stürmer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit den Worten begrüßt: "Du wirst treffen." 16 Minuten später war Paciencia tatsächlich der Matchwinner.

Goncalo Paciencia erwischt Traumtag nach Meniskusriss © SID

Beim verrückten 3:2 (1:1) der Hessen gegen die TSG Hoffenheim traf der Portugiese in der sechsten Minute der Nachspielzeit. "Ganz besonders", sagte Paciencia, sei das gewesen - aber nicht nur wegen des perfekten Zeitpunkts. "Es ist unglaublich, wenn man daran denkt, was alles passiert ist."

Wegen eines Meniskusrisses im vergangenen Herbst kam der 24-Jährige vor der Partie am Samstag auf gerade einmal 13 Spielminuten. Kein Wunder also, dass Paciencia im Kabinentrakt der Frankfurter Arena von jedem geherzt wurde, der ihm über den Weg lief.

"Ich danke allen, dass sie an mich geglaubt und mir Vertrauen geschenkt haben", sagte Paciencia, der die in ihn gesetzte Hoffnung so schnell wie möglich erfüllen will: "Ich liebe es, Tore zu schießen. Ich habe Blut geleckt."