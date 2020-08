Matthäus von Bayern-Triumph in der Champions League überzeugt

München (SID) - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (59) ist vom Champions-League-Triumph seines Ex-Arbeitgebers Bayern München beim Finalturnier in Lissabon überzeugt. "Der FC Bayern ist für mich der Favorit in der Champions League. Ich bin wirklich bemüht, die Nadel im Heuhaufen zu suchen, wenn ich die Teams, Klubs und Spieler analysiere. Aber bei Bayern ist gerade keine zu finden", schrieb Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Matthäus glaubt an Champions-League-Gewinn der Bayern © SID

Auch im Viertelfinale gegen den FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) sieht Matthäus die Bayern im Vorteil. "Natürlich kann ein Lionel Messi immer noch jede Abwehr der Welt punktuell auseinandernehmen. Aber am Ende kommt es doch auf das Team und Kollektiv an, um die wirklich großen Ziele zu erreichen. Und da mangelt es bei Barca doch erheblich. Vor allem gegen den Ball und in der Defensive sind sie anfällig", analysierte der fünfmalige WM-Teilnehmer.

Matthäus lobt ausdrücklich das gute Klima beim FC Bayern unter Cheftrainer Hansi Flick. "Das Zusammenspiel der Profis auf dem Rasen sowie das Verhältnis und die Zusammenarbeit mit Trainer Hansi Flick sind nicht zu toppen und obendrein herrscht nicht nur Ruhe, sondern sogar Harmonie rund um die Säbener Straße bis in die Büros der Bosse", äußerte der Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 1990.