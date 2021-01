Matthäus von Schalke-Abstieg überzeugt

Köln (SID) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist vom Abstieg von Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga überzeugt. "S04 muss hoffen, dass Mainz und Bielefeld ganz wenige Punkte holen, um nicht direkt abzusteigen. Daran glaube ich nicht. Schalke steigt direkt ab", sagte Matthäus in der Sport Bild.

Lothar Matthäus glaubt nicht an Schalke © SID

Schalke ist mit nur vier Punkten aus 14 Spielen Schlusslicht. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnten die Königsblauen gegen die TSG Hoffenheim den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin von 31 Ligaspielen in Folge ohne Sieg einstellen. "Trotz des neuen Trainers Christian Gross wird Schalke den historischen Negativ-Rekord von Tasmania Berlin von 31 nicht gewonnenen Liga-Spielen in Folge brechen", sagte Matthäus.