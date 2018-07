Matthäus zu Lewandowski: Erwarte "Leistung statt Wechselpläne"

München (SID) - Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat deutliche Kritik am polnischen Torjäger von Fußball-Meister Bayern München, Robert Lewandowski, geübt. "Er sollte seine Wechselwunsch-Pläne in die unterste Schublade stecken und diese so fest wie nur möglich zumachen. Es ist jetzt wieder an der Zeit, mit Leistung zurückzuzahlen, was er vom Klub und den Fans bekommt", schrieb der Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 1990 in seiner wöchentlichen Kolumne "So sehe ich das" bei skysport.de.

Robert Lewandowski musste zuletzt viel Kritik einstecken © SID

Matthäus hat klare Forderungen an den Bayern-Star: "Robert war für mich der beste Stürmer der Welt. Das muss er jetzt wieder zeigen und unter Beweis stellen." Zuletzt hatte Lewandowski trotz seines bis 2021 laufenden Vertrages angedeutet, den FC Bayern verlassen zu wollen.

Der neue Bayern-Chefcoach Niko Kovac hatte am Montag beim Trainingsauftakt erklärt: "Ich freue mich auf ihn. Er ist ein Weltklassestürmer, der in München noch viel leisten wird. Wir gehen nicht davon ab, dass er in München bleibt." Er habe dem Angreifer in einem Telefonat "meinen Standpunkt mitgeteilt".