Maximal 30 Prozent Auslastung: UEFA beschließt Wiederzulassung von Fans

Köln (SID) - Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hat am Donnerstag die Wiederzulassung von Fans in den Stadien beschlossen. Beginnend mit den Länderspielen in der kommenden Woche ist unter Berücksichtigung der regionalen Gesetzgebung eine maximale Auslastung von 30 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität möglich. Das gilt auch für Klub-Wettbewerbe, Auswärtsfans sind bis auf Weiteres nicht erlaubt. Das gab die UEFA bekannt.

Die UEFA erlaubt Fans bei Champions-League-Spielen © SID

Die Entscheidung fiel nach dem "erfolgreichen Pilotversuch beim Supercup in Budapest", teilte der Kontinentalverband mit. Beim Spiel zwischen Bayern München und dem FC Sevilla (2:1 n.V.) waren 15.180 Zuschauer dabei. Die Zulassung von Fans im Risikogebiet war im Vorfeld stark kritisiert worden.

Die grundsätzliche Zulassung von Fans und die jeweilige Kapazitätsgrenze hängen laut UEFA von den Entscheidungen der zuständigen örtlichen Behörden ab. Die Besucher müssen Abstandsregeln und weitere vor Ort geltende Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken einhalten.

"Der UEFA-Supercup hat gezeigt, dass Fans zu Fußballspielen zugelassen werden können, sofern ihrer Gesundheit und Sicherheit mittels umfassender Schutzmaßnahmen höchste Priorität eingeräumt wird", hieß es in der Mitteilung, "das Spiel hat ebenfalls gezeigt, dass Fans den Hygienevorschriften mit Akzeptanz begegnen und diese entsprechend einhalten."

"Der heutige Beschluss ist ein umsichtiger, erster Schritt, in dessen Rahmen die Gesundheit der Fans oberste Priorität genießt und die in den einzelnen Ländern geltenden Gesetze eingehalten werden", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: "Durch diese Entscheidung kann die Zulassung von Fans auf lokaler Ebene flexibler gehandhabt werden als zuvor, unter stetiger Berücksichtigung der Lagebeurteilung durch die örtlichen Behörden."