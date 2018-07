Mayer bei letzter Wimbledon-Teilnahme mit Erstrundenpleite

Wimbledon (SID) - Tennis-Routinier Florian Mayer ist bei der letzten Teilnahme an seinem Lieblings-Grand-Slam in Wimbledon in der ersten Runde gescheitert. Der 34-Jährige, der seine Karriere nach den US Open im September beenden wird, unterlag dem Tschechen Jiri Vesely 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 1:6. Für Mayer war es im 15. Spiel seiner Abschiedstournee 2018 die 13. Niederlage.

Florian Mayer während der French Open im Mai © SID

Mayer, der sich gegen Vesely im dritten Satz am Daumen der rechten Schlaghand behandeln ließ, hatte in Wimbledon 2004 und 2012 das Viertelfinale erreicht und damit die größten Grand-Slam-Erfolge seiner Karriere verbucht. Bei seinem zwölften Start im Rasen-Mekka von London kassierte der Bayreuther nun seine vierte Auftaktpleite.

Vor den ersten Einsätzen der Zverev-Brüder Alexander (Nr. 4) und Mischa sind damit weiterhin zwei deutsche Tennisspieler für die zweite Runde qualifiziert. Am Vortag hatten Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 25) und Jan-Lennard Struff (Warstein) ihre Erstrundenmatches gewonnen, Qualifikant Yannick Maden (Stuttgart) schied dagegen ebenso wie am Dienstag Maximilian Marterer (Nürnberg) und Peter Gojowczyk (München) aus.