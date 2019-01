Mayer setzt erste Bestzeit auf der Streif - Jansrud mit Handbrüchen

Kitzbühel (SID) - Lokalmatador Matthias Mayer hat beim Training zur Streif-Abfahrt beim Alpin-Weltcup in Kitzbühel die erste Bestzeit gesetzt. Der Doppel-Olympiasieger verwies bei strahlendem Sonnenschein in 1:57,44 Minuten den Kanadier Benjamin Thomsen (+0,15 Sekunden) und seinen Landsmann Daniel Danklmaier (+0,24) auf die Plätze zwei und drei.

Fuhr im Training allen davon: Matthias Mayer © SID

Als bester Deutscher überzeugte vor der dem Rennen am Samstag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) Josef Ferstl (Hammer) als Neunter mit 1,44 Sekunden Rückstand auf Mayer. Manuel Schmid (Fischen/+2,39) belegte den 17. Platz, Dominik Schwaiger (Königssee) kam nicht ins Ziel. Das Abschlusstraining für die Abfahrt steigt am Donnerstag (11.30 Uhr).

Der Norweger Kjetil Jansrud verletzte sich im Training und zog sich zwei Brüche an der linken Hand zu. "Wenn du die Balance verlierst, versuche nicht, dir zu helfen, indem du deine Hand auf das Eis rammst", schrieb der Super-G-Olympiasieger von Sotschi, der seinen Lauf bei der Einfahrt in den Steilhang abbrach, kündigte aber an: "Ich werde ganz schnell zurück sein."

Im vergangenen Jahr hatte Thomas Dreßen sensationell gewonnen, der 25-Jährige ist aber diesmal wegen seines Kreuzbandrisses nur Zuschauer.