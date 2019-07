Mayweather Jr wird "Berater" des chinesischen Box-Teams

Shanghai (SID) - Der zurückgetretene Ex-Weltmeister Floyd Mayweather Jr soll Chinas Boxer bei der Jagd nach olympischen Medaillen helfen. Der Boxverband des asiatischen Landes heuerte den 42-Jährigen als "besonderen Berater" an. Der Amerikaner werde "seinen Einfluss und seine Möglichkeiten" in die Waagschale werfen, um dem "chinesischen Box-Projekt bei den Sommerspielen Tokio 2020 zu exzellenten Ergebnissen zu verhelfen", hieß es in einer Mitteilung.

Mayweather Jr stand zuletzt im August 2017 im Ring © SID

Weitere Einzelheiten zu der Rolle Mayweathers gab der Verband nicht bekannt. Auch der Amerikaner äußerte sich in den sozialen Netzwerken nicht zu dem Deal.

Der in seiner Karriere in 50 Kämpfen ungeschlagene Mayweather hatte zuletzt im August 2017 gekämpft und dabei den Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor besiegt. Superstar Mayweather gewann in fünf verschiedenen Gewichtsklassen einen WM-Titel.

Boxen war in China einst verboten, erst 2004 in Athen holte Zhou Shiming mit Bronze im Halbfliegengewicht die erste olympische Medaille. 2008 und 2012 gewann Zhou sogar Gold, auch im Frauen-Boxen verzeichnete China zuletzt Erfolge.