Mayweather will gegen japanischen Kickboxer antreten

Tokio (SID) - Box-Superstar Floyd Mayweather kehrt aus dem Ruhestand zurück. Der 41 Jahre alte US-Amerikaner wird am 31. Dezember in Saitama bei Tokio gegen den japanischen Kickboxer Tenshin Nasukawa antreten. Der ungeschlagene Mayweather hatte zuletzt im August 2017 gekämpft und dabei den Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor besiegt. Der Kampfrekord des mehrfachen Weltmeisters, der bei verschiedenen Verbänden Titel in fünf Gewichtsklassen hielt, steht bei 50:0.

Bald wieder im Ring: Floyd Mayweather © SID

"Ich möchte den Leuten geben, was sie wollen - Blut, Schweiß und Tränen", sagte Mayweather bei einer Pressekonferenz in Tokio. Der 20 Jahre alte Nasukawa hat noch nie einen Boxkampf bestritten.