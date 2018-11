Mbappe sieht Messi und Ronaldo in eigener Liga

Paris (SID) - Frankreichs Jungstar Kylian Mbappe (19) hält Lionel Messi und Cristiano Ronaldo noch immer für die besten Fußballer des Planeten, sieht bei der Wahl zum Ballon d'Or aber andere Namen in der Favoritenrolle. "Ich glaube nicht, dass einer von beiden in diesem Jahr gewinnen wird, denn es war ein WM-Jahr - und die WM steht im Vordergrund", sagte der Weltmeister der Nachrichtenagentur AFP.

Mbappe hofft auf einen französischen Weltfußballer © SID

Als Favorit gilt der kroatische Weltfußballer Luka Modric, doch auch Mbappe selbst rechnet sich Chancen aus. "Natürlich hoffe ich, den Ballon d'Or zu gewinnen. Wir haben etwas Großes erreicht. Es wäre schon schade, wenn kein Franzose gewinnen würden. Wir haben Geschichte geschrieben und es wäre schön, dafür belohnt zu werden", sagte der Torjäger von Paris St. Germain.

Der Ballon d'Or wird Anfang Dezember durch die französische Fachzeitschrift France Football vergeben. Zwischen 2010 und 2015 hatte der Weltverband FIFA aufgrund eines Deals mit France Football die Auszeichnung verliehen. In diesem Zeitraum ersetzte die Auszeichnung die Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Seit 2016 wird der Preis wieder in Eigenregie von France Football vergeben. Die FIFA richtet mit "The Best" eine eigene Wahl aus.

Mbappe sieht Messi und Ronaldo weiter in einer eigenen Liga. "Keiner ist derzeit besser, und niemand kann sagen, dass ihre Ära zu Ende geht. Sie wird erst enden, wenn jemand anderes besser ist", sagte er bei einer Veranstaltung der Uhrenfirma Hublot, einem seiner wichtigsten Sponsoren: "Wenn man nur die Spieler betrachtet, gibt es keinen besseren. Auch in diesem Jahr waren sie die zwei besten Spieler. Messi war der beste Torjäger in Europa, Ronaldo der beste in der Champions League."