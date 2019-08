McIlroy nach FedExCup-Triumph Weltranglistenzweiter

Köln (SID) - Der nordirische Golfstar Rory McIlroy hat sich mit seinem Triumph im FedExCup in der Weltrangliste von Platz drei auf zwei verbessert. Der viermalige Majorgewinner schob sich nach seinem Erfolg im Finale der hochdotierten Serie in Atlanta am US-Amerikaner Dustin Johnson vorbei. McIlroy hat nun nur noch seinen in Georgia drittplatzierten US-Rivalen Brooks Koepka im Ranking vor sich.

Nach Sieg in Atlanta Weltranglistenzweiter: Rory McIlroy © SID

McIlroy hatte sich mit seinem zweiten Sieg im FedExCup nach 2016 einen Bonus von 15 Millionen Dollar gesichert, die höchste Prämie für einen Einzelsportler weltweit. In der Weltrangliste war "Roars" zuletzt am 20. September 2015 die Nummer eins.